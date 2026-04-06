Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Contrangedor
Opinião

Na prática, o Grêmio caro e moderno decepciona

Tricolor sofreu e saiu apenas com um empate contra o Remo, na Arena

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS