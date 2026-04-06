Na prática, o Grêmio caro e moderno decepciona

Técnico Luís Castro, reconhecido como moderno e trabalhador, ainda está devendo à frente do Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Foi constrangedor. Contra o até então lanterna do campeonato, o Grêmio precisou que seu adversário perdesse um pênalti e jogasse com um a menos durante 30 minutos, a partir de expulsão de Yago Pikachu. Isso para arrancar um empate.

Após 45 minutos terríveis, envolvido pelo Remo, Luís Castro enfim colocou Arthur, já que abriu o jogo com Zortéa e Nardoni. Tirou Enamorado. Chamou o inoperante Tetê. Para variar, Mec veio do banco na hora ruim.

Com inexplicável cansaço e sem organização para atacar mesmo após a data Fifa, o Grêmio decepcionou. A certa altura, Castro olha para o banco e chama… Dodi!

Após a derrota para o Palmeiras, eu disse: o problema do um ponto em 12 fora é que qualquer deslize na Arena é cercanias de Z-4.

O Grêmio tem de parar para refletir. Nos 21 jogos de 2026, venceu oito. cinco no Gauchão. É pouco, mesmo para início de trabalho de um técnico reconhecido como moderno e trabalhador.