Mirassol expõe mistério da base do Inter 

Allex pode atuar na lateral. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Queria entender o que acontece com o jovem Allex, do Inter. Parece arquivado, após bom Gauchão. Antes de Tabata se lesionar, estava atrás até dele como opção de lado. Após o Gre-Nal decisivo, no qual não comprometeu como lateral-esquerdo improvisado, sumiu.

Sem Bernabei, suspenso, e se Mateus Bahia seguir fora, por que não Allex? Ainda mais contra um Mirassol lanterna e desgastado pós-altitude de Quito, pela Libertadores.