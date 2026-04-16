Mirassol expõe mistério da base do Inter 

Queria entender o que acontece com o jovem Allex, do Inter. Parece arquivado, após bom Gauchão. Antes de Tabata se lesionar, estava atrás até dele como opção de lado. Após o Gre-Nal decisivo, no qual não comprometeu como lateral-esquerdo improvisado, sumiu.
Sem Bernabei, suspenso, e se Mateus Bahia seguir fora, por que não Allex? Ainda mais contra um Mirassol lanterna e desgastado pós-altitude de Quito, pela Libertadores.
Victor Gabriel ou Aguirre renderiam mais, inclusive taticamente, na recomposição? Isso sem falar no jovem Alisson, que é da posição e nunca mais recebeu chance.