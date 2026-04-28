Minha sugestão de zagueiro para o Inter e de atacante para o Grêmio

Igor Gomes e Gustavo Martins. @igomes / @gustavonunes11 / Instagram / Reprodução

Lembra do zagueiro Igor Gomes, garimpado pelo Inter no Barcelona B? Ganha a vida no Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes. O Inter o vendeu em 2024 por 5 milhões de euros, R$ 22,7 milhões à época.

E o atacante Gustavinho, negociado pelo Grêmio junto ao Brentford, um mês antes, por 12 milhões de euros (R$ 73,6 milhões à época)? Não emplacou na Premier League. Está emprestado ao Swansea City, de Gales, que disputa a Segundona inglesa, até o fim do ano.