Há um culpado pelo tropeço do Grêmio no Chile

Treinador escalou um time alternativo contra o Palestino. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio deixou de vencer o fraco Palestino por culpa exclusiva sua, e não da arbitragem, que anulou um gol de Carlos Vinícius ao enxergar toque de mão de Riquelme, autor do passe. O árbitro até ajudou: não é comum mandar voltar duas vezes uma cobrança de pênalti, embora as infrações do goleiro tenham sido claras. Na terceira chance, defesa válida.

Mas o que dizer de um time que deixa Arthur no banco em nome de Dodi? Pedro em nome de Caio Paulista? Tetê em vez de Enamorado?

Bastou mexer no time, sacando estes para montar um 3-5-2 que criou e quase fez o gol.