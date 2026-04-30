Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Escalou mal
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Há um culpado pelo tropeço do Grêmio no Chile

Luís Castro pagou pelas suas escolhas e 0 a 0 ficou com cara de derrota 

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