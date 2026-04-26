Grêmio vence e mostra sua diferença em relação ao Inter

Gabriel Mec foi peça chave na mudança de esquema de Luís Castro. Jeff Botega / Agencia RBS

Base. O Grêmio revela mais e melhores jogadores feitos em casa. Então Gabriel Mec, 18 anos, entra como meia central e peça chave da mudança de esquema de Luís Castro. Faz o gol da vitória sobre o Coritiba e dá passes surpreendentes, como o calcanhar dentro da área até Enamorado, que resulta no primeiro dos três gols tricolores anulados pelo VAR.

Lá atrás, Viery não perdeu um mano a mano sequer. De novo, foi imposição técnica e física. Na lateral-esquerda, Pedro Gabriel começa a dar resposta até na parte ofensiva. Lembremos que Gustavo Martins, suspenso porém titular, deu lugar a Wagner Leonardo.

O seu rival, o Inter, não consegue entregar jovens capazes de produzir jogos como o 1 a 0 do Grêmio sobre o Coritiba. Vem um caminhão, talvez dois, para o Grêmio aliviar a dívida de quase R$ 1 bilhão, tornando o clube viável, ao menos tirando-o da UTI. Alguém pode lembrar que, de novo houve expulsão de Bruno Melo, do Coritiba, ainda na primeira etapa.

Mas que culpa tem o Grêmio? Foi um cartão vermelho incontestável. E, desta vez, apesar do placar mínimo, o Grêmio produziu. Não fossem os três gols anulados no milímetro pela linha de impedimento do VAR, haveria goleada. Não foi um show do Grêmio, mas mesmo no 11 contra o 11 a atuação azul sem os três volantes e com Mec era mais fluída.