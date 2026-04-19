Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Derrota em casa
Opinião

Fracasso (mais um) assustador do Inter no Beira-Rio

Colorado perdeu por 2 a 1 para o Mirassol

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