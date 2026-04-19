Fracasso (mais um) assustador do Inter no Beira-Rio

Inter perdeu para o Mirassol por 2 a 1. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Se Paulo Pezzolano mereceu elogios ao reinventar o Inter e retirá-lo do Z-4 com vitórias improváveis fora de casa, nesta derrota no Beira-Rio para o lanterna Mirassol a fatura vai para sua conta.

Se ele já tem time e elenco fracos, fato que quase rebaixou o clube no ano passado, retirar qualidade por decisão própria é erro grave. Os elogios fizeram mal ao treinador. As mexidas recentes, que funcionaram, não lhe dão o direito de supor que é Guardiola.

Foi o que ele fez ao escolher Aguirre para a lateral direita e, com isso, improvisar Bruno Gomes na esquerda, sem Bernabei e Matheus Bahia. Aguirre defende e ataca mal. Também falta-lhe noção de espaço. Não é questão tática, mas técnica. Bruno Gomes é volante adaptado na direta. Levá-lo para o outro lado o tirou do jogo.

Onde está Alisson, jovem da base que é da posição? Por que não Allex, na lateral, em vez de sacar Carbonero? O time ficou menos “faceiro” com Bruno Gomes perdido e fora do lugar na esquerda? Levou dois gols assim. E podia ter tomado mais.

Quando sacou Aguirre e pôs Carbonero, arrumando o monstrengo anterior, no intervalo, era tarde: retranca amarela, nervosismo. Já estava 2 a 0, mas ao menos descontou.

Outro erro do técnico foi achar que pode propor jogo.

Pezzolano se recuperou no campeonato apostando no contra-ataque, mas após alguns triunfos entendeu que podia adotar um comportamento ofensivo. Não pode. Contra adversário algum. Nem o Mirassol, lanterna e cansado após derrota na altitude de Quito, pela Libertadores.

Sim, os erros bizarros individuais voltaram, como o de Anthoni no primeiro gol, os cruzamentos terríveis de Aguirre e a lentidão de Victor Gabriel na linha de impedimento, no 2 a 0. Alan Patrick e Borré, os altos salários, atuaram como se ganhassem salário mínimo.

O Inter se “achou”, como se diz na gíria, supondo que venceria naturalmente por ter “encaixado”.

É incrível, mas foi tocado pela soberba. Seus jogadores atuaram de forma acadêmica, como se a vitória fosse chegar naturalmente. O Inter tem de retornar ao mundo real: é só não cair.