Eu te perdoo, Paulo Pezzolano 

Com cirurgia tranca rua de Paulo Pezzolano, o Inter ganhava até os 37 do segundo tempo, quando Anthoni falhou e cedeu o empate em 1 a 1 ao São Paulo.
Meio-campo povoado. Muitos volantes. Quatro. Villagra, Bruno Gomes (que descia para a linha de cinco), Paulinho e Bruno Henrique: 5-4-1 despudorado em casa, com Alerrandro de pivô escorando bolas (o gol é dele) e Alan Patrick solto. Parcos 39% de posse. Extrema? Só Carbonero, ainda assim no finzinho.
O erro foi recuar demais na segunda etapa, atraindo o adversário. E tirar Alan Patrick, o único que segurava a bola, nos minutos finais. Ainda assim, o São Paulo empatou no volume.
Pezzolano tem o meu perdão. Seu time é fraco. Ruim. Não existe mágica. Contra adversários melhores, defender-se é mais fácil. Sete pontos dos últimos nove não é de todo ruim para quem só luta contra o Z-4. O ano será assim. É bom o torcedor colorado se acostumar.