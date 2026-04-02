Eu te perdoo, Paulo Pezzolano 

Time do Inter é ruim e o treinador não consegue fazer mágica. Renan Mattos / Agencia RBS

Com cirurgia tranca rua de Paulo Pezzolano, o Inter ganhava até os 37 do segundo tempo, quando Anthoni falhou e cedeu o empate em 1 a 1 ao São Paulo.

Meio-campo povoado. Muitos volantes. Quatro. Villagra, Bruno Gomes (que descia para a linha de cinco), Paulinho e Bruno Henrique: 5-4-1 despudorado em casa, com Alerrandro de pivô escorando bolas (o gol é dele) e Alan Patrick solto. Parcos 39% de posse. Extrema? Só Carbonero, ainda assim no finzinho.

O erro foi recuar demais na segunda etapa, atraindo o adversário. E tirar Alan Patrick, o único que segurava a bola, nos minutos finais. Ainda assim, o São Paulo empatou no volume.