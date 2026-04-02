Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Inter 1x1 São Paulo
Opinião

Eu te perdoo, Paulo Pezzolano 

Sete pontos dos últimos nove não é de todo ruim para quem só luta contra o Z-4

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