Estêvão, Mbappé, Lamine Yamal: o inchaço do futebol está cobrando seu preço

Há uma questão interessante nessas lesões que já estão tirando estrelas de suas seleções na Copa do Mundo. Rodrygo, Militão e Estevão já deram adeus.

Na Alemanha, Gnabry. Na Croácia, Modric quebrou a mandíbula. Há várias dúvidas: Lamine Yamal e Rodri na Espanha, Mbappé na França e assim por diante.

Repare: acabamos de passar pelo Mundial de Clubes, uma competição nova, que inchou o calendário. Tem também Liga das Nações, esse novo torneio já consolidado de seleções.

Nem todos os lesionados jogaram o Mundial, mas o número crescente de jogos, visando mais direitos de transmissão (e dinheiro, claro), está cobrando seu preço.