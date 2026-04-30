Como está um jogador que o Grêmio vendeu como joia 

Só que ele não emplacou na Premier League . Lesionou-se. Recuperou-se mas não achou seu espaço. Está emprestado, inclusive, até o fim do ano ao Swansea City , do País de Gales.

Gustavinho está com 20 anos, apenas. Poderia vir por empréstimo ao Grêmio? Daqui a pouco o custo não é alto. Se for, zero chance. Mas e se não for? E se o clube inglês, dono dos direitos, quiser lhes dar minutagem?