Como está um jogador que o Grêmio vendeu como joia 

Você, torcedor do Grêmio, lembra do atacante Gustavinho, negociado pelo Grêmio ao Brentford, da Inglaterra, por 12 milhões de euros (R$ 73,6 milhões)?
Foi logo após ele ser decisivo na conquista do Gauchão de 2024, atropelando Nathan Fernandes.
Só que ele não emplacou na Premier League. Lesionou-se. Recuperou-se mas não achou seu espaço. Está emprestado, inclusive, até o fim do ano ao Swansea City, do País de Gales.
Gustavinho está com 20 anos, apenas. Poderia vir por empréstimo ao Grêmio? Daqui a pouco o custo não é alto. Se for, zero chance. Mas e se não for? E se o clube inglês, dono dos direitos, quiser lhes dar minutagem?