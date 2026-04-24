Calote do Botafogo expõe um dos piores negócios da história do Grêmio

Lateral foi vendido ao Nottinham Forest e está emprestado ao Vasco. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

A SAF do Botafogo deve R$ 1,1 bilhão para rivais brasileiros, times estrangeiros, atletas e bancos. O Grêmio aparece no topo da lista, com R$ 20 milhões a receber. Só perde para os R$ 22 milhões do Santos. Boa notícia, por ter duas dezenas de milhões para entrar nos cofres?

Ao contrário. Trata-se de duplo prejuízo: a venda e o não-pagamento. Eis aí um dos piores negócios em termos de base na história do Grêmio. Por dois motivos.

O primeiro diz respeito a quem e quando foram negociados o lateral Cuiabano e o atacante Nathan Fernandes. O comentário era de que Cuiabano não marcava e sofria com o peso, além de certo apreço pela noite. Foi para o Rio a preço subestimado.

Lá, pelo jeito, fez pilates e passou a frequentar a Igreja. Destacou-se, recebendo chances repetidas, despertando interesse do Nottingham Forest, que o comprou e emprestou ao Vasco com opção de compra na casa dos R$ 61 milhões.

Só a negociação do Botafogo com a Inglaterra já envolveu muito mais dinheiro do que a do Grêmio. Cuiabano tem só 22 anos. Nathan Fernandes não emplacou no Rio, é verdade, mas repare: tem só 21 anos. Basta fazer meia dúzias de gols e seu valor explodirá.

Desastre anunciado

O segundo motivo é a situação do Botafogo. No ano passado, o mercado já sabia o caminho sem volta que a SAF tomaria. A chance de calote era imensa, até por que os transfer bans já batiam à porta.

Então o Grêmio vendeu mal duas promessas da base e, cerca de um ano depois, descobre que vai receber sabe-se lá quando a partir da recuperação judicial. Isso se receber, claro. O que pode ser pior?