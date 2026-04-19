Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Nova queda
Opinião

A preocupante entrevista de Luís Castro após a derrota para o Cruzeiro

Se o técnico do Grêmio não indicar ajustes e mudanças, ou fazer os jogadores renderem mais, será difícil mantê-lo

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