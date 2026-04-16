A "criança mimada" que fará o Grêmio faturar milhões

Arezo pode ficar em definitivo no Peñarol. Peñarol / Divulgação

Arezo, 23 anos, chegou ao Grêmio cheio de grife. Tinha saído com pinta de novo Suarez do Uruguai, mas não emplacou no Granada, da Espanha. Era jovem, valia o investimento. Vai que, perto de casa, retomava a carreira? O Grêmio adquiriu 50% dos direitos econômicos dele em julho de 2024 por 3 milhões de euros (R$ 17 milhões na época).

Arezo se revelou um "guri mimado". Não fez os gols que se imaginava, perdeu espaço para Braithwaite e começou a resmungar através de entrevistas para veículos de imprensa uruguaios. O Grêmio ficou farto de tanta encheção de saco e, em vez de puni-lo obrigando a ficar sem jogar, aceitou o empréstimo ao Peñarol.

No mesmo mês em que se livrou de Arezo, julho do ano passado, o Grêmio anunciou Carlos Vinicius. Aos 30 anos, Vini estava livre no mercado após deixar o Fulham, da Inglaterra. Assinou até o fim deste ano, mas já está alinhando mais três anos em Porto Alegre.

Parecia, à época, perder dinheiro. Vai-se embora um jovem de 23, sem ressarcimento do dinheiro gasto para comprá-lo, vem um trintão cuja carreira ainda não emplacara.

O tempo passa. Vini vira o Vini da Pose, com um gol decisivo atrás do outro. Lá se vai quase um ano de fase artilheira, o que sugere que aquele bom momento de 2025 não era aniversário, mas a regra. Ele entra 2026 como goleador do Brasileirão.

Não é absurdo imaginar que Vini desperte interesse de outros mercados. Pela idade, talvez não os principais, mas e os outros? MLS, México, Mundo Árabe, Grécia - há vários que pagam bem, além dos tubarões da Europa.

Em boa fase no Peñarol, os uruguaios cresceram o olho e querem vendê-lo, então sonham com a compra de algum percentual junto ao Grêmio. Aos 24 anos, Arezo já não tem aquela idade adolescente que sobe o valor até a lua, mas não se pode chamar de veterano.

Então o Grêmio pode, logo ali adiante, além de já ter festejado muito gols de Vini, ganhar dinheiro duas vezes. Com Vini e Arezo, de onde já calculava só prejuízo. O curioso é que, não fossem os resmungos de criança mimada de Arezo, talvez ele não saísse do Grêmio. Aí o Grêmio nem teria ido atrás de Carlos Vinícius.