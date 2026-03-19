Pezzolano meteu a mão no time e ganhou o jogo para o Inter

O Santos marca e ataca mal. Neymar e Gabigol jogam com as mãos na cintura. Mas dessa vez o Inter se defendeu melhor. O primeiro gol colorado é contra, ok, mas o do Santos é de pênalti. Pezzolano se fechou. Redesenhado para vazar menos, com Vitinho fechando na direita e o meio recheado, agrediu mais do que o Santos e sofreu menos na defesa.
O técnico meteu a mão no time. Tirou Alan Patrick, Carbonero, Bernabei. Juntou Borré e Alerrandro. Estreou Villagra, com Bruno Henrique e Alan Rodriguez no meio. Foi mexendo durante o jogo, mas sem abrir mão do tripé de volantes.
Carbonero entrou no final, a tempo de cravar o 2 a 1. Se ganhar da Chapecoense, domingo (22), no Beira-Rio, o Inter vai para a data Fifa fora do Z-4. Pezzolano ganhou esse jogo para o Inter na Vila Belmiro.
