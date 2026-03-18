Os cinco dias que podem mudar o Inter

Todo jogo é um fardo quando se vive um mau momento. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Além de Neymar precisando mostrar serviço para ir à Copa, mais essa. Lucas Verissimo, 30 anos, ótimo zagueiro, ex-Benfica, com passagem pela Seleção Brasileira, foi apresentando ontem na Vila Belmiro.

O Santos pagará R$ 24 milhões. Pertencia ao Al Duhail, do Catar, e morava em Doha. Com o início da guerra entre Irã, Israel e EUA, os jogos foram suspensos e o zagueiro voltou. Não se descarta a reestreia justamente nesta quarta-feira (18), contra o Inter.

São as vicissitudes de largar tão mal no Brasileirão. O jogo seguinte sempre fica mais pesado e nervoso. Mesmo que não largue a lanterna, empate é festa na Goethe — desde que combinado com vitória sobre a Chapecoense no domingo, no Beira-Rio.

Quatro pontos em duas partidas, para quem somou dois em seis rodadas até agora, é milagre da Santíssima Trindade. Se os resultados paralelos ajudarem e o Inter for para a parada Fifa em 16º, sim, seria uma pequena façanha.

Pouco? É o campeonato do Inter. Mundo real. Duas decisões, entre outras que virão, mas estas duas especialmente, pelo momento: quarta e domingo. Cinco dias que podem mudar este trágico começo de Brasileirão colorado. Nem que seja na tentativa de reverter a tendência de ladeira abaixo.