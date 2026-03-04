O real motivo da escalação de Enamorado no Gre-Nal 450

Colombiano chegou ao Grêmio na última janela de transferências. Jeff Botega / Agencia RBS

Quando saiu a escalação do Grêmio no primeiro clássico decisivo do Gauchão, com Enamorado em vez de Tetê, eu mesmo cravei na nossa transmissão, na Rádio Gaúcha.

O técnico Luís Castro fez escolhas para suportar fisicamente a maneira como pretende jogar: o time todo projetado, encurtando o campo e as suas próprias linhas.

Para dar certo, o único jeito de não levar contra-ataque ou ligação direta nas costas – lembremos do gol do Galo na Arena, um balão do goleiro que deixou Marco Antônio no mano a mano com os zagueiros tricolores – é marcar alto.

Não com um ou dois jogadores. Tem de subir três, quatro, talvez cinco. Se estiver com a posse de bola e perdê-la, nada de correr para trás, mas na direção do portador.

A ideia é sufocá-lo, quase impedindo-o de erguer a cabeça. O terceiro gol, batendo a carteira de Alan Patrick, é um bom exemplo.

Então, quando ouvi Enamorado no time, entendi que a fase defensiva era o principal para jogar o colombiano. Foi essa a opinião geral, inclusive. Sai a estrela que joga sozinha, entra o operário.

Só que não. Quer dizer, não só isso. O que escalou Enamorado no lugar de Tetê foi a outra parte: o ataque. Minha fonte é indesmentível. Posso garantir.

O treino falou mais alto

Luís Castro avaliou que, nos treinos, e mesmo quando entrava nos jogos, Enamorado estava indo melhor do que o badalado Tetê no chamado um contra um. No drible. No mano a mano. Naquela hora de ir para cima e, mesmo sem vantagem pessoal, gerar desconforto na linha de defesa adversária e abrindo espaço para outro companheiro.

Eis o motivo real da surpreendente opção de Castro, deixando um reforço de R$ 60 milhões no banco. Enamorado jogou primordialmente pelo seu lado atacante. O lado defensivo contou, é claro, mas o que pesou mesmo foi o um contra um, em casa, na Arena, para abrir vantagem na decisão.