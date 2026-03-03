Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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O nome que já está fora da disputa eleitoral do Inter

Ex-presidente responsável pela reforma do Beira-Rio não pretende voltar ao cargo

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