Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Reorganização
Opinião

O Inter tem de copiar a rota de salvação do Grêmio

Se o Colorado achar que o time é suficiente e o problema é só arbitragem, passará o mesmo drama do ano passado

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