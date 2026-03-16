Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Campanha de rebaixamento 
Opinião

O Inter é a crônica de uma morte anunciada

Com derrota para o Bahia, Colorado continua sem vencer no Brasileirão e soma dois pontos em seis rodadas

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