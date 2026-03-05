O improvável goleador do Gauchão 2026

Wellisson, do Avenida, lidera a artilaria antes da última rodada. Luis Koppe Filho / Avenida/Divulgação

Quem será o goleador do Gauchão? A briga segue totalmente aberta. O terceiro gol no 3 a 0 do Gre-Nal da Arena, primeiro jogo das finais, foi contra de Victor Gabriel, e não de Carlos Vinícius, conforme a súmula do árbitro Anderson Daronco.

Seria o sexto gol do centroavante gremista, ultrapassando os cinco do colorado Rafael Borré. Só que o artilheiro de 2026 pode ser decidido, vejam só, no quadrangular da morte.

No sábado, antes do Gre-Nal derradeiro do Estadual, jogam Avenida e Inter-SM. Welisson, o camisa 9 do Avenida, anotou seis gols até agora. Antes da rodada final, é ele o artilheiro.

Welisson pegará um Inter-SM já rebaixado, desmobilizado. Por outro lado, o Avenida ainda não escapou matematicamente. Está em segundo lugar, dois pontos à frente do Monsson, que enfrenta o já garantido na Série A Guarany, de Bagé.

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Se quiserem no mínimo dividir a artilharia, Carlos Vinícius e Borré terão de fazer, no mínimo, um gol no Gre-Nal 451 de domingo. Isso se Wellisson não balançar as redes no sábado, claro.

O goleador do Gauchão pode vir do quadrangular da morte. Ou até de um time rebaixado. Seria o goleador improvável. Será que já aconteceu algo do gênero em 107 edições de Campeonato Gaúcho?