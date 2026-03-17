Grêmio começa a perder pontos onde não poderia 

Grêmio ainda não venceu fora de casa pelo Brasileirão. LIAMARA POLLI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Tivesse vencido o Bragantino na Arena, ok. Aí esse empate em 1 a 1 com a Chape, que lutará para não cair, até poderia ser lido como bom. Só que os pontos perdidos em casa exigiam recuperação.

A régua do Grêmio, com Luís Castro e os reforços caros, mudou. Não pode mais ser só distância do Z-4. O Grêmio foi melhor, mas não muito melhor. Sofreu para construir sem Arthur. Não fez do goleiro adversário o melhor em campo, e a Chape lamentou a ausência de Camilo, que em SC, é rei.

Após um primeiro tempo sem inspiração, as entradas de Willian, Enamorado e Mec, saindo Monsalve, Tetê e Amuzu, deram mais agressividade, mas sem o volume suficiente. Se a meta é G-5, são pontos muito perdidos, na Arena do Grêmio e na Arena Condá, que farão falta lá na frente.