Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Na Arena Condá
Opinião

Grêmio começa a perder pontos onde não poderia 

Tricolor ficou no empate com a Chapecoense e continua sem vencer fora de casa

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