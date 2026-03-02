O Grêmio colocou uma mão e meia na taça

O Grêmio foi melhor em tudo. O Inter, pior em tudo. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio não apenas venceu o primeiro Gre-Nal da final do Gauchão, na Arena. O Grêmio venceu absolutamente. Já era melhor no 11 contra 11, na meia hora até a expulsão de Bernabei que, não viesse, seria ali o primeiro do 3 a 0 que deixa o time de Luís Castro com a mão e meia na taça. Deixemos a metade da outra mão em respeito ao Sobrenatural de Almeida.

O Grêmio foi melhor em tudo. O Inter, pior em tudo. Marcou pressão com quatro ou cinco jogadores, fazendo o Inter se atrapalhar. O Inter deixava o Grêmio sair de trás. Aos poucos, o espaço foi aparecendo. Com uma escalação ofensiva, mantendo Pavon na lateral e surpreendendo com Monsalve no lugar de Mec e Enamorado no de Tetê, o Grêmio demoliu o seu adversário.

Há um dado que resume esse 3 a 0: erros de passe. O Inter falhou 35 vezes nesse quesito. O Grêmio, 21 erros. No primeiro tempo, o Inter errou mais do que o dobro: 24 a 10. A pressão ao portador da bola do Grêmio foi sempre com dobra ou marcação tripla. Exemplo: o terceiro gol. Blitz em Alan Patrick, gol de Vinícius. Os ponteiros, Amuzu (nome do jogo: gola, expulsão de Bernabei) e Enamorado ajudaram a defender.

O Grêmio tem muito mais qualidade. Bastou se organizou um pouquinho e já sobrou. O Inter não é desorganizado, mas a qualidade individual é baixa. Compromete o resto. Após Bernabei ser expulso, a solução foi Aguirre na esquerda. Se ele é limitado na sua, imagine noutra. O time é o mesmo que quase caiu. Alguns podem ir bem aqui e ali, como Ronaldo, mas na hora decisiva, eles voltam a ser quem são.