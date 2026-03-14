O gaúcho candidato a herói no futebol nordestino

Lisca é o técnico do clube. João Neto / Botafogo -PB

O Botafogo-PB do técnico gaúcho Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, o Lisca, tenta recuperar o título paraibano, há dois anos na mão do rival Sousa. Decidirá em casa. As finais serão neste domingo (15), no Interior, e no próximo (22), com o Almeidão lotado na capital paraibana.

Fernando Carvalho, presidente campeão do mundo com o Inter em 2006, e que lidera o FootHub, plataforma de cursos sobre gestão de futebol em todo o Brasil, está em João Pessoa para uma consultoria no clube.

O meia Nenê, 44 anos, e o centroavante Henrique Ceifador Dourado, 36, são as estrelas do time de Lisca. O volante Jhonata Varela, ex-Grêmio (lembram dele?) está lá, mas não é titular.

O Botafogo-PB virou SAF. Dez por cento de suas ações foram compradas por um empresário, o que elevou o patamar de investimento.

Os dois rivais decidem o campeonato paraibano pelo terceiro ano consecutivo. O Souza busca o tri seguido. O Belo, apelido do Botafogo-PB, não ergue a taça há sete anos.

A pressão é enorme, pois se trata da maior torcida do Estado, com forte apelo popular. Se quebrar o jejum, o gaúcho Lisca, 53 anos, vira herói. Alguma dúvida que, nesse caso, o já famoso cântico do Lisca Doido, que o acompanha para onde vai, ecoará na arquibancada nordestina?