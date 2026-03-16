Neymar pediu para não ser convocado e foi atendido

Até quem o defende na Copa, como eu, tem de admitir. Neymar pediu para não ser convocado.
Carlo Ancelotti foi ao Maião vê-lo contra o Mirassol. Mais carinho e respeito pela sua trajetória, impossível. Aí o melhor jogador brasileiro nos últimos 20 anos, como bem definiu nosso editor Cristiel Gasparetto para explicar por que ele é sempre notícia, para o bem ou para mal, resolve com o Santos não jogar e focar no jogo com o Corinthians.
Ancelotti não tinha como convocá-lo, mesmo que quisesse, dentro daquele cenário de excepcionalidade só permitido aos grandes craques. Vai vê-lo ao vivo como deferência especial e não o vê por que ele não aparece. Como chamá-lo para os últimos amistosos antes da Copa, contra França e Croácia, nos EUA?
Ancelotti estendeu a mão, mas Neymar tinha de ao menos erguer o braço para alcançá-la. Ainda assim, Ancelotti deixou uma porta aberta na lista definitiva. Falou que não precisa analisar a parte técnica, mesmo se ela estiver abaixo. Só depende do lado físico. Basta ele jogar algumas vezes seguidas, ao menos. É o tal "me ajuda a te ajudar". Neymar não se ajuda.
Sem bruxaria
As novidades na lista foram os zagueiros Ibañez (Al-Ahli) e Léo Pereira (Flamengo), os volantes Danilo (Botafogo) e Gabriel Sara (Galatasaray-TUR), além de Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).
Danilo, Bremer Ibañez e Endrick já haviam sido convocados, mas não por Ancelotti. Pouco provável que algum destes vá a Copa. São os últimos testes, como Ancelotti falou em relação a Sara, Danilo e Rayan.
Eles esquentam lugar para os lesionados Militão, Bruno Guimarães e Estêvão. Destes, só Rodrygo está definitivamente fora da Copa. Outro que está fora, mas por razões técnicas, é Richarlison.
Falava-se em cota do técnico, lembram? Que nada. Pelo jeito, não tem essa de bruxaria com o italiano. É mérito. Tem de estar 100%. Sem Rodrygo, Matheus Cunha ganhou força como 9 ou 10. É nesta faixa, por dentro, que Neymar pode entrar entre os 26 da Copa. Desde que se ajude, claro.
