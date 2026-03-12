Inter, um inimigo do gol

Ataque do Inter desperdiçou várias chances na partida. Pedro Souza / Atlético Mineiro

Nada fora do esperado em mais uma derrota do Inter, 1 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Time e elenco são fracos, piores do que os do ano passado, naquele quase rebaixamento. Aí todo jogo vira uma epopeia. No Z-4, pode encerrar a rodada na lanterna.

Paulo Pezzolano foi de Alerrandro no lugar de Borré. O cigano (só falta ir mal de goleiro) Alan Rodríguez no de Vitinho. Fez trocas: Tabata, Kayky, Borré. Jogadores limitados erram na marcação (Bernabei), na cara do gol (Alan Rodríguez), na assistência (Tabata), nas tomadas de decisão (quase todos).

Há volume, sim, mas a organização tática se perde no meio de tanta inimizade com a bola e o gol. Além do mais, boa parte desse volume decorre de estar sempre atrás no placar. O adversário recua naturalmente, apostando no contra-ataque. Oferece o campo. Falta lucidez.

Dois pontos em 15 é algo alarmante. Já é caso de secar Remo, Chape, Vitoria. O destino do Inter, se a direção não providenciar reforços, é a Série B.