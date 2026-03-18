Há 70 anos, uma façanha gaúcha mudava a Seleção Brasileira 

Seleção não iria participar do torneio, mas ideia de dois jornalistas gaúchos mudou o rumo da história. Ver Descrição / Agencia RBS

Nesta quarta-feira, 18 de março, há exatos 70 anos, nós mudamos o Brasil. Nós, futebol gaúcho. Uma Seleção Brasileira formada só por jogadores nascidos na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul empatava com a formidável Argentina liderada pelo genial Sivori, atacante do lendário River Plate, depois celebridade mundial com a Juventus, da Itália. Brasil, campeão do Pan-Americano de Futebol de 1956, no México.

E olha que os argentinos empataram em 2 a 2 só nos acréscimos. O formato do torneio era simples. Todos contra todos. Não perdemos para ninguém. Não fosse aquele golzinho no final, a conquista seria não apenas invicta, mas todas de vitórias: 2 a 1 no Chile, 1 a 0 no Peru, 2 a 1 nos donos da casa, goleada de 7 a 1 na Costa Rica e o eterno 2 a 2 contra os argentinos.

A seleção gaúcha foi montada basicamente com jogadores de Inter e Grêmio, reforçados por dois craques do extinto Renner – o goleiro Valdir de Moraes e o meia Ênio Andrade. O Brasil lutava pelo bicampeonato, mas a antiga Confederação Brasileira de Desportos (CBD) não se empenhou em nada. Paulistas e pernambucanos desdenharam. Então, Cândido Norberto e Ênio Mello, dois jornalistas brilhantes e influentes, encamparam a ideia na imprensa gaúcha e convenceram nossos dirigentes da oportunidade.

Foi algo fantástico. Primeiro, por unir Grêmio e Inter com grandeza. O chefe da delegação foi Saturnino Vanzelotti, do Grêmio. Quem ele escolheu como técnico? José Francisco Duarte Júnior, o Teté, do maior rival. Teté havia montado o chamado segundo Rolo Compressor. Era o grande time da época, ainda que dois anos antes o Renner tivesse encantado com o título gaúcho invicto de 1954, atropelando a Dupla Gre-Nal sem dó nem piedade. Havia também o Grêmio de Juarez e dos zagueiros Ênio Rodrigues e Ortunho, mas o escrete daquele período era o Inter de Teté.

Vanzelotti poderia ter chamado Oswaldo Rolla, do seu Grêmio. Alguém contestaria? Não. Um técnico extraordinário. Ou o revolucionário Selviro Rodrigues, do Renner, com a vantagem de agradar gregos e troianos. Mas preferiu ser estadista. Teté tinha um time entrosado, e tudo foi feito às pressas. Era razoável que a comissão técnica e a base da seleção ficasse na mão do Marechal das Vitórias, apelido de Teté.

Em pé na foto: Valdir Joaquim de Moraes, Oreco, Florindo, Odorico, Ênio Rodrigues e Duarte; Agachados: Luizinho, Bodinho, Larry, Ênio Andrade, Chinesinho e o massagista Biscardi. Ver Descrição / Reprodução

— Os treinos se revezavam entre Olímpico e Eucaliptos — conta o médico Sérgio Bechelli, 81 anos de uma memória intacta e retumbante.

Bechelli tinha 11 anos à época. Ele ia aos treinos. Viu a história com os próprios olhos. Depois jogou na base do Renner. Gessy, do Grêmio, apostava nele como futuro craque, pelo menos até Bechelli optar pela carreira de médico, não sem antes uma passagem pelo Vasco. Mas por que "nós mudamos o Brasil", como escrevi no começo desse texto?

A volta da confiança

Ainda não havíamos nos libertado do Complexo de Vira-Latas. O fracasso de 1950 sugeria que nós, brasileiros, jamais enfrentaríamos os gigantes e bem criados europeus. A CBD tratou com desdém o Pan de 1956, até com certo receio de tomar uma sova daquela memorável Argentina. Seria o terceiro golpe na nossa autoestima, já em frangalhos após o Maracanazo de 1950 e a eliminação para os húngaros nas quartas de final da Copa da Suíça, em 1954.

A seleção gaúcha vai ao México e supera a grande Argentina, contra todos os prognósticos. O continente se espanta. O River Plate, base da seleção hermana, era tipo um Real Madrid. A notícia rapidamente se espraia. E o que acontece dois anos depois daquela fantástica aventura gaúcha no Pan-Americano do México? Sim, a experiência de Didi dá o suporte para aquele menino de 17 anos começar a sua missão de recriar o futebol, ao lado da inteligência tática de Zagallo e da intuição divina de Garrincha. Era a hora de Pelé. O Brasil, enfim, era campeão do mundo. Em gramados europeus, na Suécia, ainda por cima. Alta da terapia.

Seleção comemora o título pan-americano no México. Reprodução / Ver Descrição