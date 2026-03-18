Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Pan de 1956
Notícia

Há 70 anos, uma façanha gaúcha mudava a Seleção Brasileira 

Equipe formada por jogadores e comissão nascidos no RS contrariou as expectativas e pavimentou o caminho para o primeiro título mundial do Brasil

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