Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Carrasco tricolor
Opinião

Eu sei por que Cuiabano vibra tanto quando faz gol no Grêmio

Jogador ficou chateado por nunca ter sido valorizado como gostaria em seu clube no coração

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