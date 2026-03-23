Eu sei por que Cuiabano vibra tanto quando faz gol no Grêmio

Cuiabano marcou novamente contra o Grêmio. Arbitragem, porém, assinalou o gol para Thiago Mendes, que fez desvio involuntário após o chute do lateral. DHAVID NORMANDO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Não há problema nenhum em comemorar gol contra o ex-time. Não é falta de respeito. Ao contrário, é respeito com quem quem lhe paga e, muitas vezes, fez um esforço financeiro enorme para contratatar determinando jogador.

Como fica sua "nova" torcida, vendo seu jogador marcando um gol e se recusando a vibrar, como se tivesse empurrado a bola na rede a contragosto.

Ainda assim virou rotina um comportamento usado quando jogadores se identificam muito com determinado clube ou mesmo torcem desde criança para ele. Então vai lá, faz o gol e não vibra. Ou apenas recebe o cumprimento dos companheiros. Alguns fazem questão de mostrar que só estão fazendo o gol por compromisso profissional mesmo. Tipo João Pedro, quando fez gol no Fluminense pelo Chelsea no Mundial de Clubes. Ele deixou Xerém com 17 anos rumo à Europa.

Só que fiquei encucado com Cuaibano. Não é a primeira vez que o ex-lateral do Grêmio faz gol contra seu ex-clube. O curioso é que ele vibra com tal entusiasmo que parece ter mágoa de algo. Parece Copa do Mundo. Em São Januário, correu para a torcida, deu um salto e meteu um soco no ar, como se fosse Pelé. No ano passado, pelo Botafogo, o cenário se repetiu na Arena.

Tenho uma tese a respeito.

Sem a intenção do jogador em renovar o contrato no fim daquele ano, o que já sugere relação conflituosa, o Grêmio o vendeu por R$ 8 milhões para o Botafogo em abril de 2024. Ou melhor: o Grêmio fez uma doação. Esse valor por um jovem que obviamente logo ali adiante valeria 10 vezes mais no mercado não é venda, mas doação.

No clube, internamente, ele era criticado. Acima do peso, pouco poder de marcação, extra-campo, sequência impossível pelas lesões e por aí afora. A direção da época nunca lhe deu o valor que ele julgava merecido, justamente por essas supostas razões. O tempo foi passando e, claro, ele não quis renovar para ficar livre.