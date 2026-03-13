Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Empate em casa
Opinião

Escorregão de Castro e custo Gre-Nal impediram vitória do Grêmio

Tricolor sentir os desgaste do clássico

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS