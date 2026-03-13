Escorregão de Castro e custo Gre-Nal impediram vitória do Grêmio

Luís Castro viu seu time ser dominado pelo Bragantino em boa parte da partida. Bruno Todeschini / Agencia RBS

No primeiro tempo, mesmo sem Arthur e Amuzu, o Grêmio foi melhor e abriu o placar. Só que, a partir do intervalo, o Bragantino se aproveitou da parte física e empatou: 1 a 1.

Frustração. Em vez de G-4, meio de tabela. Há 15 dias descansando, o time de Wagner Mancini se valeu do desgaste gremista gerado pelo clássico.

A virose que tirou Tetê e Willian também atrapalhou. Vini fez o dele, mas perdeu outros dois incríveis. Enamorado também. Quem não faz, leva.

Cansado e sem Arthur para baixar a bola, o Grêmio sofreu bombardeio. Quando Castro tirou Monsalve em nome de Dodi para segurar o empate, aí foi um Deus nos acuda. Por que não Tiaguinho ou Riquelme? Um escorregão de Luís Castro. Com Noriega, Dodi e Nardoni, o meio não criou nem confusão. Empate frustrante.

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