Erros de Luís Castro derrotaram o Grêmio contra o Vasco

De parte do Grêmio, teve um personagem negativo: Luís Castro. Depois de tantos elogios merecidos, nenhum problema em criticá-lo.



Vivemos em um mundo estranho, em que elogio é confundido com bajulação e a crítica é vista como cancelamento. As pessoas erram e acertam, e Castro errou.



Na transmissão da Rádio Gaúcha, eu disse já na escalação, antes de a bola rolar: não abriria mão de um meia mais criativo e ofensivo (Monsalve ou Willian) em nome de três volantes (Léo Perez, Nardoni e Arthur). A ideia era dar mais força no meio para segurar o Vasco.



Deu-se o inverso. Com o trio, o Grêmio não criou e ficou mais frágil. Tomou os dois gols com o tripé. Aí o primeiro erro. Castro demorou a abrir mão de um Nardoni por Willian. Só fez isso a 10 do segundo tempo. Outro erro foi Léo Perez até o fim. Ele comprometeu, errando passes simples sem ninguém a acossá-lo. O Vasco encaixou contra-ataques muito por isso.



Castro disse na entrevista disse que deixou Perez até o final por opção, pois Noriega estava apto. Errou. Balbuena tendo Gustavo Martins? A soma do veterano com Pavon de lateral foi um desgaste. Cuiabano fez gol e deu passe para gol. Acabou com a partida. O improviso de Pavon fracassou na régua mais alta.



Por fim, Tetê. Que decepção, pelos valores envolvidos. Errar é do jogo, mas não estar no lugar é inaceitável. Tetê não foi nem fotografado perto de Cuiabano. Renato pesou o ataque do Vasco por ali, onde o Grêmio estava mexido por obra de seu treinador, que demorou a reagir.



O Grêmio perdeu muito tempo sem um meia. Com Willian, não tomou gol. Teria voltado para casa com um empate. Com o tripé defensivo no meio, levou o 2 a 1. Por fim, mais um erro de Castro, Braithwaite.



Vinícius saiu no finzinho, para dar minutos ao dinamarquês, mas tirar um 9 que com meia chance, faz gol? O artilheiro do campeonato? A bola sobrou para Braithwaite, mas ele errou o chute. Só dois chutes na segunda etapa, esse e um de Enamorado.