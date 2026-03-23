Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Mereceu perder
Opinião

Erros de Luís Castro derrotaram o Grêmio contra o Vasco

A derrota por 2 a 1 não teve nada de acaso e mantém a dúvida sobre o atual estágio do Tricolor

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