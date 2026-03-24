Apareceu o dinheiro para o Inter derrubar o transfer ban

Quinta fase do torneio se inicia em maio. Paula Reis / Flamengo,Divulgação

Se eliminar o Athletic-MG na Copa do Brasil, o Inter embolsará R$ 5 milhões. São R$ 2 milhões só por jogar a quinta fase e mais três pela classificação às oitavas.

Se o transfer ban determinado pela Fifa é pelo não pagamento de uma parcela de R$ 4,2 milhões (valores aproximados: a dívida é em euros) ao Krasnodar-RUS, então pronto. Basta eliminar um time de Série B que quase foi rebaixado no ano passado.

A definição de quem avança na Copa do Brasil é só na primeira semana de maio, mas a próxima janela de transferência abre bem depois, no dia 20 de julho. O fato é que o Inter precisa se livrar deste caroço o quanto antes.