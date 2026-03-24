Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Antes da próxima janela 
Opinião

Apareceu o dinheiro para o Inter derrubar o transfer ban

Prêmio por avançar às oitavas da Copa do Brasil é suficiente para quitar dívida

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS