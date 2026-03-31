Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Opinião

A vida é boa, e será melhor após a internação

Se puder resumir em uma palavra a experiência de enfrentar uma pneumonia agressiva e voltar, escolho "gratidão"

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