A vida é boa, e será melhor após a internação

Painel do quarto em que Diogo Olivier ficou internado. Arquivo Pessoal

Quatro dias de internação para tratar uma pneumonia agressiva são suficientes para, na volta, esquecer todo o resto em nome do que realmente importa. Gratidão.

A Medicina, por mais amparada que seja pelas descobertas extraordinárias oriundas da pesquisa incansável, das novas tecnologias e da indústria farmacêutica, não é uma ciência exata. Deu tudo certo, mas podia não ter dado.

No meu caso, a sorte bafejou em dose dupla. Primeiro, a bactéria. A que me invadiu veio de uma pansinusite. Eu nem sabia que existia pansinusite. É quando as vias aéreas entopem de vez e tudo colapsa, tipo a Seleção no 7 a 1.

Aí uma certa haemophilus influenzae se deliciou naquele banquete gastronômico de secreção, fortaleceu-se rapidamente e foi viver sua vida, descendo para os meus até então virgens pulmões. Apesar do nome, ela nada tem a ver com a gripe que nos exige a vacina (vacine-se, vacine-se, vacine-se).

É um tipo comum. Mas é uma bactéria, e sabe como são as bactérias. Com ou sem grife, em pouco tempo elas grudaram em boa parte de um pulmão e já abriam caminho no outro. Só temos dois pulmões, vale lembrar. Essa foi a primeira parte da sorte dupla: a natureza mundana do bichinho desgraçado. A outra veio dos anjos da guarda.

Escalação campeã

Médicos são, precisamente, anjos da guarda. Você está ali, à mercê, de uma hora para outra cheio de furos para receber litros (sim, litros) de antibióticos e corticoides numa cama de hospital, mais frágil que as defesas de Grêmio e Inter somadas, sem saber ao certo o que está acontecendo ou o que pode acontecer, e o que eles fazem? Te protegem. Te acalmam. Decidem o que, quando e como fazer.

Já vejo com melhores olhos o Palmeiras. O Dr. Pierângelo Tadeu Baglio, médico da Pneumologia do Moinhos de Vento, é palmeirense, mas em nenhum segundo fez uso desse trunfo diante de um pobre cronista gaúcho. Nem ele, nem o Dr. Eduardo Borsatto, com quem tive contato diário, flamenguista de quatro costados e membro da equipe liderada pelo Dr. Pierângelo. Grandeza de ambos, sem dúvida.

A equipe do Dr. Pierângelo entrou com um tratamento antes mesmo de saber qual era o raio da bactéria, valendo-se de um misto de talento na análise clínica, muito estudo e décadas de experiência. Meu anjo verde esteve sempre um lance à frente no tabuleiro de xadrez. Chupa, bactéria! Talvez esteja aí a solução para Grêmio e Inter: serem treinados por médicos, já que eles resolvem tudo mesmo. E tem o Dr. Pavilhão.

Foi um reencontro. O neurocirurgia Arthur de Azambuja Pereira Filho ajudou a cuidar do meu pai, que morreu em decorrência de um violento acidente de carro na BR-290, a rodovia assassina. Também ombreou com o David Coimbra para que ele vivesse uma fantástica década além do diagnóstico terminal de câncer, numa delicada cirurgia de retirada de parte das costelas comprometidas. Colunistas têm problemas na coluna em decorrência da idade, e os meus chegaram, mas está tudo ótimo.

Meu pai, meu irmão David, o mesmo médico. Para mim, demais. Chorei uns 30 minutos, mas passou. Sim, mas por que Pavilhão?

O David apelidou o Dr. Pavilhão de Dr. Pavilhão ao juntar duas descobertas. A primeira, e também a mais fácil: Dr. Pavilhão é gremista e conselheiro atuante. Milita no grupo de médicos do Dr. Carlos Galia. A segunda descoberta veio num dos tantos papos que o David ia conduzindo e já tramando como seria se traduzida em texto.

O Dr. Pavilhão é neto do Pereira Filho que dá nome ao Pavilhão da Santa Casa, referência latino-americana em pneumo e cirurgia torácica. Gremista + Airton Ferreira da Silva + Pavilhão do Força e Luz + Pavilhão da Santa Casa + parentesco médico = crônica, é claro. A vida é boa.

Prevenção colorada

Por fim, um último agradecimento. Há duas semanas, minha coluna travou de um jeito que, de 1 a 10, a chance de eu trabalhar na transmissão de Bahia x Inter, na RBS TV, no dia seguinte, era zero. Lentamente, desembarquei do carro e fui para a Emergência do Moinhos. Dei sorte. Lá estava o Dr. Marcos Marczwski, Head de Saúde no departamento médico do próprio Inter, que me atendeu.

Não sei como, mas saí de lá sem as dores lancinantes. Fiz o jogo normalmente, e os exames sugeridos por ele abriram um caminho iluminado: o da prevenção. Obrigado, Marcos.