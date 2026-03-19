A sorte acaba de sorrir para o Grêmio

Luís Eduardo será opção para o Tricolor nos próximos jogos. Angelo Pieretti / Grêmio

O destino parece estar do lado de Luís Castro. Quase ao mesmo tempo em que perde Gustavo Martins, o técnico Luís Castro recebe de volta Luís Eduardo. É muita sorte.

Para quem ainda não sabe, trata-se do zagueiro titular da Seleção Brasileira que disputou o Mundial sub-17. Em altura, exibe o mesmo 1m88cm do paraguaio Fabian Balbuena, só que 15 anos mais jovem.

Em termos de força física e velocidade, não há termo de comparação entre um e outro. Luís Eduardo é um touro. Se topar com uma locomotiva, ele fica no trilho e ela sai.

Se Wagner Leonardo e Walter Kannemann perderam espaço em nome de um time que joga adiantado e, por isso, precisa de zagueiros mais jovens e rápidos no mano a mano, é incoerência manter o paraguaio Balbuena.

Ele é apenas três meses mais novo do que Kannemann e seus 35 anos. Até Gustavo Martins se recuperar de lesão muscular, o zagueiro pela direita tem de ser Luís Eduardo.