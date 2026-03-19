A sorte acaba de sorrir para o Grêmio

Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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