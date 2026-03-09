Chico Bala, jogador do Inter-SM. Youtube de GZH / Reprodução

Antes, o contexto. Já rebaixado, o Inter-SM foi para a última rodada do quadrangular da morte com uma obsessão: rebaixar o rival Avenida no Estádio dos Eucaliptos, diante da torcida. Mas qual a razão de tal obsessão:

Por uma rivalidade que nasceu na falta de luz do jogo na Baixada entre ambos, bem no começo do quadrangular que degolaria dois times para a Divisão de Acesso.

Faltou luz. O jogo ficou um tempão parado. Broncas de arbitragem. O Inter-SM busca o empate em 1 a 1 no finzinho, de pênalti, com reclamação de todos os lados. As duas direções ficaram se xingando desde lá.

O Inter-SM ficou remoendo cornetas de quando caiu (tem mais essa), na rodada passada, e jogou para dar o troco em defesa de seu presidente, Pedro Della Pasqua. Que, segundo os jogadores, fez todo o esforço possível para manter o time na elite gaúcha.

Fim do jogo no domingo, entrevista no campo para GZH e ge.globo/rs, ao vivo. Lá pelas tantas, sai a frase do Gauchão 2026 que ficará na história.

— Aqui é que nem o BOPE: não sobe ninguém — fuzilou o lateral-esquerdo Chico Bala, após o 0 a 0 que rebaixou o Avenida e ajudou a manter o Monsoon, vitorioso por 2 a 0 sobre o Guarany, de Bagé.

Não é uma frase lendária? A melhor do Gauchão 2026? Chico "Bala". Tropa de Elite. Retire a força da rivalidade Gre-Nal da análise.

Sem clubismos, em azul e vermelho, não tem frase melhor do que essa no Gauchão 2026. "Ninguém sobe". Que sacada! Nota para 10 para Chico Bala, maranhense de São Luís.