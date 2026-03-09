Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Sacada
Opinião

A frase do Gauchão 2026 que ficará na história

Inter-SM e Avenida construíram uma rivalidade durante o quadrangular do rebaixamento

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