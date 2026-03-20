Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Mensagem ecumênica
Análise

A comemoração de gol que Marlon ajudou a criar e viralizar no Grêmio

Gesto com mãos unidas em sinal de oração virou a marca do time atual

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