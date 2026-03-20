A comemoração de gol que Marlon ajudou a criar e viralizar no Grêmio

Comemoração virou uma marca do time de Luís Castro. Duda Fortes / Agencia RBS

O país agora torce e reza para que dê tudo certo na cirurgia de Marlon, que será realizada nesta sexta-feira (20), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A imagem da fratura e a comoção na Arena foram tão fortes que o medo era de que a carreira terminasse ali, mas a previsão é de cinco meses para voltar a jogar, o que virou até alívio.

Uma boa notícia, diante do quadro assustador do momento. A cena da perna direita no alto, segurada por ele com as duas mãos, e o pé virado para o outro lado, chocou o Brasil na vitória do Grêmio por 2 a 0, por sua vez um triunfo consistente e sem sobressaltos do time de Luís Castro.

Muita gente se espantou com a tranquilidade de Marlon diante da tragédia pessoal. No chão, ele acalma seus companheiros, tanto do Grêmio quanto do Vitória, e até sorri para as fotos antes de entrar na ambulância, preocupado em acalmar as pessoas.

Esta serenidade tem a ver com o seu lado religioso. Minutos antes, no gol de Amuzu, este traço está expresso em uma comemoração que já está virando marca no Grêmio e tem muito a ver com ele, talvez o primeiro a perceber a mensagem positiva nestes tempos de intolerância.

Willian e Carlos Vinícius são evangélicos praticantes. Há vídeos de Vini até pregando, com desenvoltura e conteúdo. Amuzu é muçulmano e segue a religião islâmica com afinco, tanto que praticou o Ramadã mesmo nas finais do Gauchão, deixando de beber e comer do nascer ao pôr do sol.

Ambientar Amuzu

Marlon foi um dos primeiros a perceber que ali estava uma forma de ajudar a ambientar Amuzu, originário de uma cultura muito diferente. A comemoração de gol com os quatro lado a lado, juntando as mãos em sinal de oração, teve em Marlon um divulgador.

Geralmente, o gol é do atacante, e não do lateral. Quando todos vão comemorar, é Marlon que sai arregimentando o time para comandar a coreografia: todos perfilados e mãos unidas em sinal de oração junto ao peito. É a mensagem ecumênica. Todo mundo pode chegar, seja qual for o seu Deus.

Cristão, evangélicos e islâmicos. Cada um o percebe do seu jeito, mas qual o problema de viverem em paz e celebrarem juntos?

Repare que cada vez tem mais jogadores correndo para a foto com as mãos unidas junto ao peito a cada gol do Grêmio. Está virando uma assinatura. Marlon é um dos criadores dessa bela e sugestiva comemoração de gol, o primeiro a perceber a força do gesto e da mensagem.