Renato Portaluppi ensaia volta ao Brasileirão

Renato já teve duas passagens no comando do Vasco. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Recebi a seguinte informação. O Vasco já procurou Renato através de Gerson Oldenburg, o Gauchinho, agente do eterno ídolo gremista e de vários outros atletas e treinadores no mundo todo.

Se Renato será receptivo à abordagem vascaína é outra conversa. Sua ideia inicial era espairecer mais tempo, dando expediente em seu "escritório", nas areias da praia de Ipanema. Mas o contato oficial está feito.

Fernando Diniz não foi demitido do Vasco por que perdeu por 1 a 0 a ida da semifinal carioca, mas pelo retrospecto em nove meses de São Januário. Em 53 jogos, Diniz perdeu jogos demais: 22. Com 14 empates, restaram 18 vitórias. Pouco para nove meses.

Renato Portaluppi treinou o Vasco duas vezes, embora nunca tenha vestido a camisa cruzmaltina como jogador. No Rio, acumulou quatro passagens pelo Flamengo, duas no Botafogo, uma no Fluminense e uma no Bangu.

Em 2006, o técnico Renato foi vice da Copa do Brasil, sexto no Brasileirão e fechou o ano como melhor treinador do Brasileirão em votação da CBF. Voltou em 2008, mas sem o mesmo sucesso, sendo demitido na oitava rodada da Série A.

Em setembro passado, Renato pediu demissão do Fluminense, dois meses após ser semifinalista do Mundial de Clubes, perdendo apenas para o campeão Chelsea.