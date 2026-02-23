Para surpresa de zero pessoas, o Grêmio está na final do Gauchão

Como afirmei antes, dever de ofício de um cronista esportivo, a tendência era o Grêmio se classificar à final do Gauchão . Era nítido que daria Gre-Nal, já que o Inter massacrara o Ypiranga por 7 a 0 no agregado, somando o 3 a 0 de Erechim ao 4 a 0 do Beira-Rio. Mas como “nítido”, se o time de Luís Castro vinha jogando tão pouco, e o Juventude estava invicto? Por duas razões.

A primeira, histórica.



O Grêmio sempre ganha do Juventude nessa situações limítrofes, de um jeito ou de outro. Não importa a fase. Ganha, seja de um Juventude Série A ou de um Série B, como o deste ano.



A segunda razão é o peso.



Em momentos decisivos, o grande tem mais jogadores acostumados a lidar com situações desse tipo. Repare no 4 a 1 dos pênaltis. Vinícius, ex-Premier League. Noriega, seleção peruana. Mec, que vestiu a camisa da seleção em um Mundial Sub-17 - inclusive cobrando penalidades. Marlon, ex-Cruzeiro. No Ju, erraram Rodrigo Sam, cuja carreira está cheio de times pequenos, como o XV de Piracicaba. Juan Christian jogou a Série B pelo Cuiabá. A diferença é enorme. Ah, mas Tagliari acertou no tempo normal: ali não é decisão. Não é mata ou morre.



O Gauchão decidido em clássicos é o normal, e os sinais dessa normalidade estavam ali, para quem quisesse.