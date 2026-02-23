Para surpresa de zero pessoas, o Grêmio está na final do Gauchão

Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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