O que a vitória sobre o Galo dá ao Grêmio no Gre-Nal

Grêmio fez mais três pontos no difícil Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

Com a vida muito facilitada pela expulsão de Natanael logo a 16 minutos, o Grêmio venceu o Atletico-MG por 2 a 1, gols de Noriega e Marlon, este uma bucha de fora da área. Chegou a sofrer o empate, numa trapalhada de Viery e Weverton.



A boa notícia é que, tirando o gol aleatório de Victor Hugo, o Grêmio não correu risco. Mas criou pouco, mesmo com um a mais. Três pontos que dão tranquilidade no Brasileiro para buscar rendimento no Gre-Nal. Oferecem um pouco de paz.

Luis Castro foi ousado. Estreou Nardoni e deixou Gabriel Mec no time por dentro, como meia. Não abriu mão dos pontas: Enamorado e Amuzu, já que Pavon foi mantido na lateral direita. Três atacantes de origem no lado.

A expulsão tirou a chance de examinar se esse modelo ofensivo pode ser viável, mas ponto para Castro ao manter Mec após o jogo com o Juventude. Nardoni de costas, no 4-1-4-1? Discreto. Tem de pegar o campo de frente. Vitória da paz.