O que a vitória sobre o Galo dá ao Grêmio no Gre-Nal

Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Opinião

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