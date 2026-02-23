Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Tudo é ódio
Opinião

O maior absurdo de Juventude x Grêmio

Torcedor precisou ser retirado por seguranças por conta de um cartaz pedindo camiseta do Tricolor

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