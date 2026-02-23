O maior absurdo de Juventude x Grêmio

Camisa 10 do Juventude entregou camisa a torcedora gremista em 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

É mais uma daquelas cenas que provam o quanto involuímos enquanto sociedade. Um torcedor, na área da torcida do Juventude, durante o jogo de domingo (22), no Alfredo Jaconi, teve de ser retirado por seguranças por brandir um cartaz pedindo camiseta do Grêmio.



As imagens mostram uma família, com crianças fardadas de Juventude. Eles ouviram todo o tipo de xingamento. Perdemos a noção do bom senso. Tudo é ódio. Parece que o torcedor, qualquer um, tem de exalar intolerância para provar que torce mesmo para determinando clube.

No Gauchão do ano passado, na Arena, um torcedor do Grêmio pediu a camiseta de Nenê, astro do Juventude. O camisa 10 foi lá e deu a sua camiseta para o torcedor gremista. Quem condenou o pedido daquele torcedor gremista, à época, também recebeu minha crítica.

Democracia

Qual o problema? Pode até discordar de pedir camisa, autógrafo ou foto do adversário. Pode até vaiar. Tudo certo. Vivemos numa democracia, e democracia é o regime da vaia, e não do aplauso. Mas xingar, constranger, ofender, expulsar do local? É demais.



Em que momento, exatamente, deixamos a cultura da raiva e do ódio vencer nesse nível nos estádios, ao ponto de normalizar um constrangimento desse tamanho?