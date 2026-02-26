Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Novos tempos
Opinião

O inusitado e melancólico fato do Gre-Nal 450

No clássico de ida da final do Estadual é possível que nenhum jogador gaúcho esteja entre os titulares de Grêmio e Inter

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS