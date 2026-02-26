O inusitado e melancólico fato do Gre-Nal 450

Naturais do RS, Renato Portaluppi e Mauro Galvão cravaram seus nomes na história da rivalidade. Guaracy Andrade / Agencia RBS

Houve um tempo em que a exceção eram os de fora. Os estrangeiros. Lembro de pautas, em Zero Hora, em que o grande David Coimbra sugeria passarmos o dia com um gringo, quase sempre argentino ou uruguaio. O que eles fazem? O que comem? Do que se alimentam? Eles eram um ou dois, no máximo.

Na logística de um veículo de imprensa para atender jornalisticamente as demandas de um Gre-Nal não é fácil cobrir todas as pontas. É um jogo que abraça corações e mentes, e você tem de tocá-las.

Vai muito além do campo e bola, do desenho tático e das estratégias dos técnicos. Então dois, quem sabe três repórteres bastavam para um grande reportagem em duas páginas do velho e bom jornal impresso: "O Gre-Nal Mercosul".

Lembro de levar o goleiro Saja, ex-Grêmio, para o Barranco, já que ele se encantara pelas carnes mal-passadas entre as árvores e revelou agradável surpresa pelo indecifrável e único lombinho com queijo. Conversamos lá, entre costelas e vazios.

Hoje não é mais assim. Hoje teríamos de lotar um ônibus para reunir os estrangeiros do Gre-Nal. Se cada repórter passasse a semana com um deles, quem cuidaria do dia-a-dia, linha mestra do bom jornalismo?

No Inter são seis no time considerado titular — Rochet, Mercado, Felix Torres, Bernabei, Carbonero e Borré. Mais de meio time. No Grêmio depende da escalação. Enamorado, Kannemann, Braithwaite, Balbuena e Monsalve são reservas. Logo ali Nardoni e Leo Perez, não inscritos no Gauchão. Em campo no Beira-Rio, com certeza, haverá o múltiplo Pavon, o peruano Noriega e o ganês naturalizado belga Amuzu.

Mas o que mais chama a atenção e nos convida a uma reflexão é outro fenômeno. Que não é de agora, mas a cada ano se acentua. Quase não há mais gaúchos no Gre-Nal.

Gabriel Mec é de Campos dos Goitacazes-RJ. Marlon é gremista de carteirinha, mas nasceu em Cascavel, no Paraná. Viery é mineiro de Ubá. Gustavo Martins, carioca.

No Inter, Allex é paulista. João Victor é carioca. Raykkonen, do Pará. Claro que, na base, se vive o Gre-Nal e sua rivalidade, mas ainda assim é diferente de nascer e crescer vendo os humores familiares mudarem em casa na segunda-feira pós-derrota. A corneta na escola. As provocações na pelada de rua.

No lendário Inter dos anos 70, Batista, Caçapava, Jair, Vacaria, Flavio Minuano, Carpegiani. Falcão nasceu em Abelardo Luz-SC, mas veio ainda criança para o RS. Considera-se gaúcho raiz. No Grêmio da década de 1990, Danrlei, Roger, Carlos Miguel, Arilson, Emerson, o próprio Felipão. Todos protagonistas. E gaúchos.

Se Tetê, que é de Alvorada, não se recuperar de sua lesão muscular, iremos para o Gre-Nal 450 sem nenhum nascido na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Não será um Gre-Nal menos digno, honrado e disputado. Qualquer Gre-Nal carregará sempre o peso de uma rivalidade centenária moldada pela alma gaúcha, ainda que fosse disputado por marcianos. Ao vestirem as camisetas de Grêmio e Inter e sentirem a pulsação de cada torcedor no estádio, o espírito do clássico os envolveria como se tivessem cerrado fileiras com Bento Gonçalves.

Mas que um Gre-Nal sem gaúchos é estranho, algo assim melancólico, ah, isso é. Em tempo: árbitro não conta, façam-me o favor. Ainda mais em Gauchão. Anderson Daronco é de Santa Maria.