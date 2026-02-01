Luís Castro acerta o diagnóstico, mas não o remédio para curar o Grêmio 

Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Grêmio levou o empate em 1 a 1 do Juventude no último dos 10 minutos de acréscimo, na Arena, mas não houve o injustiça.

O Juventude produziu bem mais no segundo tempo. De zero finalizações na etapa inicial, saltou para oito. Além do gol, Mandaca perdeu na cara de Grando. Antes, o goleiro do Grêmio, que falhou falhou no empate, havia salvado no cantinho.

Enquanto isso, o Grêmio chegou ao duas vezes, ambas em chutes de Monsalve, um deles o golaço. Luís Castro cometeu um erro decisivo para o rendimento abaixo na segunda etapa. No intervalo, fez quatro substituições de uma só vez.

Castro chamou a cavalaria para ganhar o jogo: alem de Monsalve, colocou Vini, Amuzu e Arthur. Se era para testar e o jogo não valia nada, para que desgastar titulares?

Castro foi imprevidente

Quando Artur foi expulso, ele e o zagueiro Gabriel Pinheiro, logo no começo do segundo tempo, ficou sem margem de manobra. Se faz a quinta troca ali, jogaria 45 minutos sob risco de alguma se lesionar e ficar com um a menos.

Maurício Barbieri percebeu. Sacou meia e atacante, um deles amarelado, por dois novos atacantes, já que o Grêmio ficou só com Noriega de marcador no meio. O Juventude tomou conta. Produziu mais. Até fechou com mais posse de bola: 51%.

A única boa notícia do Grêmio foi Monsalve. Vira opção de qualidade no meio, junto de Willian, sem ter de recorrer a Edenilson ou Cristaldo.