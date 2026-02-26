Empate em Belém gera dúvidas sobre o Inter para o Gre-Nal 450

Paulinho jogou ao lado de Bruno Gomes no meio, a surpresa de Paulo Pezzolano. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Assim como diante do Athletico-PR, por ser o Remo um adversário que lutará apenas para ficar na Série A, mesmo caso do Inter, era jogo para vencer. E o Inter fracassou. Se não ganhar do Remo, contra quem somará pontos? Segue no Z-4. Em 12 pontos disputados, somou apenas dois.

Competir com organização é essencial, mas e se a qualidade não traduzir isso em gols? Foi o que aconteceu no 1 a 1 do Mangueirão. Jogo pobre, de espaços concedidos e incompetências de lado a lado, em passes e finalizações. Cara de Série B.

Pezzolano surpreendeu, com Aguirre na lateral direita e Bruno Gomes no meio ao lado de Paulinho, saindo Ronaldo. A decisão de usar titulares contra o Ypiranga, mesmo com a vaga na final garantida, cobrou a fatura. O Inter teve menos intensidade, e olha que o Remo fechou três jogos em sete dias. Faltou força.

Em Belém, o futebol colorado foi de doer. Agora é o Gre-Nal 450, com duas dúvidas. A primeira é parte física, com três jogos seguidos usando titulares. A outra dúvida é sobre si mesmo: seria o Inter um time de Gauchão, sem margem de crescimento?