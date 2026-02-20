Decisão do TJD cria clima perigoso para batalha entre Grêmio e Juventude

Patyck Lanza marcou o gol da partida de ida, na Arena. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

É aquela história do efeito suspensivo. Só mesmo na justiça desportiva brasileira. Melhor seria Patryck Lanza, um dos destaques do Juventude, ter cumprido os dois jogos de suspensão automática logo após a expulsão em si, diante do Inter-SM, ainda na primeira fase.

Mas veio o efeito suspensivo. O bom e jovem lateral-esquerdo do São Paulo, baita sacada do Juventude para a temporada, seguiu no time como ala. É dele, inclusive, o golaço que decretou o empate na ida da semifinal do Gauchão, na Arena, diante do Grêmio.

Aí, às vésperas da partida que definirá um dos finalistas do campeonato entre Juventude e Grêmio, sai a notícia da condenação definitiva pelo TJD gaúcho. Lanza terá de cumprir suspensão justamente na decisão da vaga na final.

O técnico Maurício Barbieri treinou com ele e, na última hora, terá de arrumar um substituto inexistente, dentro do elenco, com o mesmo perfil para a função. Alan Ruschel não consegue mais jogar como ala. Perde muito o Juventude, que já tinha ido desfalcadíssimo para a Arena, após as expulsões contra o São José.

É óbvio que as dúvidas ficarão no ar entre as torcidas. Por que não o julgamento em definitivo agora, horas antes da batalha do Jaconi?

Vale lembrar como foram as duas partidas do ano passado, com reclamações terríveis da arbitragem de lado a lado e o Juventude tomando um gol no último lance, praticamente, que gerou muita discussão acerca de uma falta de Gustavo Martins, no Jaconi. Nos pênaltis, o Grêmio foi à final.

Será preciso redobrar cuidados para a decisão este domingo. O Juventude vai reclamar. Está no seu papel, ainda mais após o ano passado. O Grêmio responderá. A rixa entre Capital x Interior vai se acirrar. É só ver como estão as redes sociais entre as duas torcidas.

O jogo entre Juventude e Grêmio virou de alto risco, com um clima perigoso gerado pela suspensão de Lanza.