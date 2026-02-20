Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Suspensão
Opinião

Decisão do TJD cria clima perigoso para batalha entre Grêmio e Juventude

Clube da Serra terá desfalque de titular na partida decisiva da semifinal

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS