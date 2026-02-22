Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Sobrando
Opinião

A marca do Inter finalista do Gauchão está na cara

Time de Paulo Pezzolano, sem dificuldades, voltou a golear o Ypiranga, desta vez em casa

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