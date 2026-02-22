A marca do Inter finalista do Gauchão está na cara

Borré marcou o primeiro gol da partida. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Melhor ataque, melhor defesa, melhor campanha. Tudo isso vai para o ralo se o Inter não for campeão, é claro, por que aí ficará a sensação de morrer na praia. Mas contra fatos não há argumentos.

Na régua de Gauchão, o Inter de Paulo Pezzolano surpreende. Não por chegar à decisão. Inter e Grêmio nessa condição nunca será surpresa. Muitos técnicos chegaram lá. A questão é a maneira como o Inter vai para a final.

O Inter de Pezzolano é finalista com espantosa facilidade o tempo todo, usando titulares, reservas ou jovens da base, ganhando o único Gre-Nal até agora com folga e fazendo 7 a 0 na semifinal sobre o Ypiranga, após o 4 a 0 deste domingo. É um time de brilho, de show? Não. Mas sobram conjunto e solidariedade para defender, sem estrelismos. Esta é a grande marca. Sem estrelismos, todos ajudam nas tarefas operárias.

Paulo Pezzolano correu riscos. Escalou seus titulares. Borré ficou até o fim. Além do golaço que abriu o placar, jogou atrás de Alerrandro, quando Alan Patrick saiu. Por sorte, o Ypiranga não ofereceu muita resistência e ajudou nesse sentido. Os titulares jogaram todo o primeiro tempo e boa parte do segundo.

As digitais de Pezzolano já estão no time, independentemente da escalação. E uma equipe competitiva, que marca alto e tenta decidir os lances de ataque sem demora, finalizando certo ou errado. Faz a saída de três, com zagueiros e mais um. Se Bruno Gomes for lateral, com ele.

Neste domingo, Bruno foi volante, aí Ronaldo desceu para executar a tarefa. O corredor esquerdo é de Bernabei. O direito, de Vitinho. Aguirre vem para dentro, como volante na hora de atacar. Do outro lado, Allex é que vire um meia, abrindo o corredor para Bernabei. Credencia-se como alternativa para Carbonero, que ontem foi poupado.

O terceiro gol nasce de uma roubada de bola de Borré. Alan Patrick vem conseguindo pressionar alto por boa parte do jogo. Parece claro que o recado está dado. Enquanto puder ajudar sem a bola, fica. Quando cansa, sai. Enfim: no Gauchão, a marca solidária é operária do Inter está dando resultado. Falta o teste do Brasileirão.