Velhas soluções e novas derrotas golpeiam a esperança do gremista 

A decepção no Maracanã foi a crucificação de Tiaguinho como culpado pela derrota no Gre-Nal. Dodi e Edenilson como peças para corrigir os defeitos do clássico (perdido com ambos) é muito mais do mesmo.
Luís Castro veio para fazer diferente, e não repetir o que deu errado com Mano Menezes. Soluções do passado resultarão nisso mesmo: no passado que se pretende romper.
No jogo, o time pressionou no volume após o 2 a 0, descontou num bate-rebate com Carlos Vinicius (zero construção: só bola aérea) e teve chance de empatar, mas só contra um Fluminense que relaxou após tantas facilidades.
Qual a convicção de Castro para o futebol do Grêmio, se diante do primeiro revés, no Gre-Nal, já muda tanto?
É começo de temporada. Que se dê o desconto da cobrança nestas duas derrotas, Gre-Nal e Fluminense, apesar dos seis gols sofridos em três dias.
Na cabeça do torcedor, entretanto, são derrotas que fazem lembrar 2025. Um leão contra os pequenos, porém inofensivo diante dos grandes.
