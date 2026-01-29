Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Ares de 2025
Velhas soluções e novas derrotas golpeiam a esperança do gremista 

Em noite de Mano Menezes, Luís Castro repetiu conceitos que já deram errado no Grêmio 

