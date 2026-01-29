A Copa Gre-Nal matou o Inter contra o Athletico-PR

Era o mesmo time que não caiu por milagre, mas desfalcado de Carbonero e Mercado, por cansaço do clássico. Felix Torres ganhou chance desde o início, mas Victor Gabriel seguiu no time, cometendo os mesmos erros de sempre. Comprometeu.
Sem falar na perda de Vitão. Alan Rodríguez e Thiago Maia, lesionados. Jogou Ronaldo, o quinto na hierarquia dos volantes. Como seria diferente, se o time da reta final do ano passado era melhor do que esse e, mesmo assim, escapou na bacia das almas?
Estava na cara que a superioridade acachapante, refletida no 4 a 2 do Gre-Nal, foi atípica. Faltou contra o Athletico a intensidade que sobrou no clássico. Para um time que só consegue competir com a corda esticada, isso é sentença fatal.
A marcação curta do clássico ficou espaçada. O bafo na nuca virou brisa leve. Faltou força até na hora do chute, enquanto o Athletico escalou reservas no Estadual e focou tudo neste jogo, já que seu campeonato é para não cair, como o do Inter. Inimigo direto, pensou Odair Hellmann. Pensou certo.
Alan Patrick na esquerda e Tabata por dentro foi um erro de Pezzolano, este o menos culpado de tudo, diga-se de passagem. Quando entrou Carbonero no intervalo, voltando Alan Patrick na sua, o Inter mereceu ao menos empatar. Só que era o Athletico, que lutará para não cair. Imagine contra Flamengo e Palmeiras.
