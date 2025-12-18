Uma surpresa sobre a futura folha salarial do Grêmio

Executivo foi convidado do "Sala de Redação". Duda Fortes / Agencia RBS

Alex Leitão foi nosso convidado no Sala de Redação, nesta quarta-feira (17). Papo lá da Arena, trazido pelo Cesar Cidade Dias. O CEO do Grêmio, que além do futebol tem experiência vasta no mundo privado e corporativo, tem clareza de ideias e comunica bem.

Deixa claro o que pode e o que não pode dizer pela força do cargo. Não quer mais adotar “discurso vitimista”, de falar da dívida alta e das bombas prestes a explodir, como os R$ 7 milhões de luvas cobrados por Braithwaite.

As vendas de Alysson e Kike Olivera resolverão esses penduricalhos emergenciais, incluindo salários atrasados. Ele quer pensar para frente, como criar um fundo e captar dinheiro a juros mais baratos. Perguntei se a situação do Grêmio é saudável ou preocupante. Ele respondeu: “preocupante, mas administrável”.

E o futebol?

O noticiário indicava um ano mais operário, de reconstrução financeira. Daí minha pergunta a Alex Leitão:

— Se o cenário é preocupante, mas administrável, qual será a prateleira de reforços?

A resposta do CEO gremista me surpreendeu:

— Tenho certeza de que a folha do Grêmio estará na parte de cima da tabela, ou do ranking, digamos assim, dos grandes clubes brasileiros.

Então a economia será até por ali. Na parte de cima estão Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo. Clubes endinheirados.

Muitas peças sairão, o que aliviará a folha. Mas a ideia não é rebaixar a folha salarial, e sim dar opções mais bem escolhidas a Luís Castro, por assim dizer. Garimpar, por valores e salários similares, nomes melhores do que Camilos, Jemersons, Lucas Esteves e afins.