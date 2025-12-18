Uma surpresa sobre a futura folha salarial do Grêmio

Alex Leitão foi nosso convidado no Sala de Redação, nesta quarta-feira (17). Papo lá da Arena, trazido pelo Cesar Cidade Dias. O CEO do Grêmio, que além do futebol tem experiência vasta no mundo privado e corporativo, tem clareza de ideias e comunica bem.
Deixa claro o que pode e o que não pode dizer pela força do cargo. Não quer mais adotar “discurso vitimista”, de falar da dívida alta e das bombas prestes a explodir, como os R$ 7 milhões de luvas cobrados por Braithwaite.
As vendas de Alysson e Kike Olivera resolverão esses penduricalhos emergenciais, incluindo salários atrasados. Ele quer pensar para frente, como criar um fundo e captar dinheiro a juros mais baratos. Perguntei se a situação do Grêmio é saudável ou preocupante. Ele respondeu: “preocupante, mas administrável”.
E o futebol?
O noticiário indicava um ano mais operário, de reconstrução financeira. Daí minha pergunta a Alex Leitão:
— Se o cenário é preocupante, mas administrável, qual será a prateleira de reforços?
A resposta do CEO gremista me surpreendeu:
— Tenho certeza de que a folha do Grêmio estará na parte de cima da tabela, ou do ranking, digamos assim, dos grandes clubes brasileiros.
Então a economia será até por ali. Na parte de cima estão Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo. Clubes endinheirados.
Muitas peças sairão, o que aliviará a folha. Mas a ideia não é rebaixar a folha salarial, e sim dar opções mais bem escolhidas a Luís Castro, por assim dizer. Garimpar, por valores e salários similares, nomes melhores do que Camilos, Jemersons, Lucas Esteves e afins.
