Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Planejamento tricolor
Opinião

Por que eu manteria Mano Menezes no Grêmio

Nova gestão precisa tomar uma decisão sobre a comissão técnica para a próxima temporada

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS