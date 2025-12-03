Por que a derrota para o Fluminense é a síntese do Grêmio

A derrota é o retrato de um ano humilhante, que só não será trágico pela agonia do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

O Fluminense é melhor, e por essa razão fez 2 a 1. No ano todo foi assim. Esse é o problema. Há muitos times melhores do que o Grêmio. Que luta, corre - mas erra muito e perde. Nem o eventual oitavo lugar virá. 2026 será de Sul-Americana. Com 46 pontos, só um acima da linha de corte anti-rebaixamento, está de bom tamanho.

Volpi falhou tanto que terminou vaiado. Sem Amuzu e Carlos Vinícius, o Grêmio sofreu para criar e concluir. Mano surpreendeu pela formação ofensiva. Willian seguiu, mas no lugar de Edenilson. Sem Amuzu, escolheu o seu xodó: Pavon. Alysson ocupou a direita. Dois ponteiros, um meia. Jogo franco. Aberto. Sem Canobbio, suspenso, Zubeldía optou por Soteldo. A lei do ex imperou.

Foi através de Soteldo que o Fluminense abriu o placar, após bola nas costas de Marlon. Melhor em campo (até Arthur teve de apelou para faltas sobre ele), o mesmo Soteldo ampliou. André descontou. A superioridade do Fluminense passou pela dificuldade de Willian e o show de Lucho Acosta. A derrota é o retrato de um ano humilhante, que só não será trágico pela agonia do Inter.