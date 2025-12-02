Os resultados paralelos que impactam na luta do Inter contra o rebaixamento

Colorado vai encerrar a temporada no Beira-Rio, no domingo (7). Renan Mattos / Agencia RBS

Falemos sobre o drama do Inter, moralmente rebaixado após o 5 a 1 para o Vasco em São Januário. Os resultados paralelos, como demonstrarei a seguir, podem acontecer. Não são absurdos.

Os resultados dos adversários não estão ajudando, é verdade. Aliás, alerto sobre isso há meses. Falei sobre o fenômeno Fortaleza há uns dois meses. Era só olhar os cinco últimos resultados de Inter e de seus rivais. Todos somavam muito mais pontos do que o Inter.

De qualquer maneira, a chance de os resultados paralelos ajudarem existe, sobretudo os de Vitória ou Bragantino e Ceará. Só que para isso acontecer o Inter precisa fazer a sua parte, que é vencer e somar pontos.

O que me parece impossível, mesmo sem Ramón Díaz e com Abel Braga tentando trabalhar o emocional dos jogadores. O problema é o Inter conseguir vencer São Paulo no Morumbi e Bragantino em casa. O Inter é seu maior inimigo. O resto pode acontecer. Não é tão impossível assim.

Os cenários

Santos

O Juventude vai perder para o Santos, até porque se tirar pontos a torcida cobrará da direção e dos jogadores. Depois, o Santos pega um Cruzeiro turista, com reservas, de olho na semifinal da Copa do Brasil. O Santos escapou. A tabela e o contexto dos jogos na reta final ajudaram.

Fortaleza

O Fortaleza tem Corinthians e Botafogo, em casa e no tapetinho. Se o Botafogo depender do resultado por vaga direta na Libertadores, é encrenca mesmo em ótima fase. Não pegar nem pré-Libertadores é péssimo para o Corinthians, especialmente por que se ficar fora é alta a chance de ver Palmeiras e São Paulo dentro.

Bragantino

O Bragantino, se perder para o Vitória, pode morrer com nova derrota, aí para o Inter. Vagner Mancini tem poder.

Vitória

Se o Vitória perder fora de casa para o Bragantino, pode precisar de pontos contra um São Paulo lutando por pré-Libertadores.

Ceará

Se o Ceará perder para Flamengo no Maracanã no dia da taça carioca, talvez precise pontuar contra o Palmeiras, só que um Palmeiras com reservas.