Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Hora da decisão
Opinião

O único caminho que vejo para o milagre do Inter

Por incrível que pareça, entre todos os resultados necessários para a fuga do rebaixamento, o mais difícil de acreditar é a vitória colorada

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS