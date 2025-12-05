O único caminho que vejo para o milagre do Inter

Depois da goleada para o São Paulo, Colorado não depende mais apenas de si para sair do Z-4. Jeff Botega / Agencia RBS

Olhando para a tabela, e imaginando uma vitória do Inter sobre o Bragantino, juntando os cacos do que restou do 5 a 1 para o Vasco e do 3 a 0 diante do São Paulo, vejo um único caminho possível para o time de Abel Braga escapar do rebaixamento contra todos os prognósticos.

Esqueça Santos e Ceará. O menos improvável, por assim dizer, em termos de resultados paralelos, reside nos dois adversários logo acima do Inter, hoje, no 18º lugar.

O Fortaleza perder para um Botafogo interessado em não arriscar vaga direta na Libertadores não é um resultado esdrúxulo, embora os cearenses não percam há oito jogos. Um dia perderão, diria a Velhinha de Taubaté colorada.

Aí, se o São Paulo, de olho na 8ª colocação que pode virar Pré-Libertadores, ao menos não perder para o Vitória no Barradão — um Vitória zonzo pelo quatrilho sofrido em Bragança Paulista — o caminho estaria aberto. Desde que o Inter faça a sua parte e ganhe.

Sinceramente, penso que o mais difícil é isso: o Inter fazer a sua parte. A sensação pós-Vila Belmiro é de derretimento. Moralmente, o Inter já caiu.