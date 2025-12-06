O que restou para a torcida do Inter ainda acreditar no milagre

Torcida espera que Alan Patrick volte a jogar bem e leve o time à vitória contra o Bragantino. Jeff Botega / Agencia RBS

Instituições centenárias, como o Inter, passam por momentos como o deste domingo (7). Melhor tocar o topo do mundo, em 2006, e depois o fundo do poço na Série B, em 2016, do que viver no limbo.

No mundo real, nada indica que o Inter escape do seu segundo rebaixamento. O time derreteu, enquanto seus adversários de Z-4 embalaram. Nos dois últimos jogos, tomou oito gols. Reduziu a pó um critério de desempate: saldo. Há duas rodadas, o Santos estava sete atrás. Agora sorri com oito à frente.

A lógica sugere que o Inter não faça a sua parte contra o Bragantino no Beira-Rio, e finalize o Brasileirão rebaixado em 18º lugar, no pior desempenho esportivo de sua história. No que acreditar, então?

No Sobrenatural

No Sobrenatural de Almeida, fantasma inventado por Nelson Rodrigues e responsável pelos azares do seu Fluminense. E se ele, o fantasma, resolvesse corrigir o seu fracasso em 2023, quando falhou na Libertadores? Um fantasma solidário com a dor colorada. Um acerto de contas.

Neste quesito, o do imponderável, a história do Inter registra um fim de semana idêntico a este que estamos vivendo — e com final feliz. Em 2002, só vencer o Paysandu, em Belém, não adiantava. Era preciso que 1) o Palmeiras não ganhasse do Vitória, 2) o Paraná no máximo empatasse com o Figueirense e 3) a Portuguesa perdesse para o Bahia.

Pois o Vitória fez 4 a 3 no Palmeiras, o Paraná empatou com o Figueira e a Portuguesa atropelou o Bahia por 4 a 2. O Inter não caiu, contra todos os prognósticos.

Dá para acreditar?

Dessa vez, na menos improvável das combinações, o Inter ganharia do Bragantino, o Vitória no máximo empataria com o São Paulo em Salvador e o Fortaleza perderia para o Botafogo, no tapetinho. Resultados combinados, como em 2002. Impossível? Não, mas quase. Improvável? Muito.

Do jeito que está o Inter, resta o Sobrenatural de Almeida, popularizado com o santo das causas impossíveis da bola. Melhor acreditar nele no que em nada.